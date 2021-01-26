Мать не захотела видеть Максакову, которая недавно вернулась в Россию

Недавно СМИ сообщили о "тайном" приезде Марии Максаковой в Россию.

Позже оказалось, что никакой тайны в возвращении оперной певицы на родину не было. Артистка оставила в Киеве сына, а в Москву приехала на время, чтобы принять участие в суде.

Примечательно, что с Максаковой не захотела видеться мать, которая очень сильно просила её не сбегать на Украину.