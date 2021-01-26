Анна Хилькевич изъявила желание завести третьего ребёнка. Актриса утверждает, что в последнее время всё чаще задумывается о беременности.
Также артистка заметила, что её дочери стали самостоятельнее, поэтому у неё уже есть возможность посвящать время новорождённому малышу. Однако Хилькевич переживает, что дочери могут ревновать её к третьему ребёнку.
"Три сестры, три подружки, а фоточки какие будут!!! и обмен платьями и переход одежды от старшей к младшей, а для пацана снова все покупать заново", — написала актриса в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.