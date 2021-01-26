Недавно Антон Привольнов заменил погибшего Александра Колтового в передаче "Звёзды сошлись" и стал новым партнёром Леры Кудрявцевой.
Однако при съёмках последнего выпуска шоу на него возложили слишком много обязанностей. Привольному пришлось самостоятельно работать со звёздами, поскольку Кудрявцева получила серьёзную травму и не смогла выйти на работу.
Новый телеведущий показал себя не очень хорошо, и телезрители высказали мнение, что его нужно уволить.
"Антон Привольнов — ужас. Он здесь не в теме после Колтового, уволить бы его", — написала одна из зрительниц.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.