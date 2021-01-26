Более двадцати лет Ефим Шифрин со скандалом ушёл из юмористической передачи "Аншлаг".
Вместе с ним проект покинули и другие артисты: Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они решили вернуться к съёмкам, а Шифрин занялся сольной карьерой. Сейчас юморист признаётся, что хотел разорвать трудовые отношения мирно, но у него это не получилось.
"Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился немирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. "Аншлаг" в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его", — объяснил Шифрин.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.