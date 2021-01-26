Ефим Шифрин рассказал, почему покинул "Аншлаг" более 20 лет назад

Более двадцати лет Ефим Шифрин со скандалом ушёл из юмористической передачи "Аншлаг".

Вместе с ним проект покинули и другие артисты: Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они решили вернуться к съёмкам, а Шифрин занялся сольной карьерой. Сейчас юморист признаётся, что хотел разорвать трудовые отношения мирно, но у него это не получилось.