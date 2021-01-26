Рудковская со скандалом покинула день рождения Бузовой

Недавно Ольга Бузова организовала большую вечеринку для близких друзей по случаю своего дня рождения.

На праздник пришла Яна Рудковская, однако пробыла там недолго, поскольку поругалась с одной из гостьей. Она сказала продюсеру, что российский шоу-бизнес уже давно не является искренним.

Тогда Рудковская вышла на сцену и решила с микрофоном отчитать свою оппонентку. После этого она покинула праздник.