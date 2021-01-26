Недавно Ольга Бузова организовала большую вечеринку для близких друзей по случаю своего дня рождения.
На праздник пришла Яна Рудковская, однако пробыла там недолго, поскольку поругалась с одной из гостьей. Она сказала продюсеру, что российский шоу-бизнес уже давно не является искренним.
Тогда Рудковская вышла на сцену и решила с микрофоном отчитать свою оппонентку. После этого она покинула праздник.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.