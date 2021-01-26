Друг Шаляпина назвал причину самоубийство комика

Вчера стала известна трагическая новость о смерти комика Александра Шаляпина.

Его близкий друг рассказал изданию "СтарХит", что артист всего лишь пытался привлечь внимание, но переборщил. Недавно юморист вернулся в Москву после очередного курса реабилитации. Шаляпин долгое время страдал от алкоголизма и депрессии.

В течение шести лет он ездил в Белгород, где восстанавливался от проблем с алкоголем.