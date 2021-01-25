Алексей Панин тайно женился

Новая избранница актёра-скандалиста уверяет, что в жизни Алексей Панин совсем не такой, каким его привыкла видеть публика на экране и в сети.
Алексей Панин был официально женат лишь однажды. Брак с Людмилой Григорьевой продлился чуть больше года. Жена ушла, не выдержав скандальных выходок Алексея. На актрисе Юлии Юдинцевой, которая в 2008 году родила от него дочку, Панин так и не женился, а позже забрал ребёнка у матери и теперь занимается воспитанием Нюси сам.
С Евой Тарлакян он встретился в компании общих знакомых, а уже спустя месяц познакомил свою новую девушку с дочерью. И похоже, что Ева и Нюся отлично поладили между собой. О том, что стала женой Алексея Панина, Ева рассказала в эфире программы "Звёзды сошлись".
"Мы молодожёны", — сообщила избранница актёра, уточнив, что отношения они оформили совсем недавно — 2 декабря.
Пандемия коронавируса застала Алексея Панина с дочерью в Испании. Однако недавно ему пришлось вернуться в Россию, чтобы похоронить маму, скончавшуюся в начале января.
Ранее сообщалось, что Алексей Панин оказался вне себя от ярости когда увидел последний выпуск шоу "Звёзды сошлись". Тема передачи была посвящена похоронам матери актёра Татьяны Власовой.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.