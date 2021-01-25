Алексей Панин тайно женился

Новая избранница актёра-скандалиста уверяет, что в жизни Алексей Панин совсем не такой, каким его привыкла видеть публика на экране и в сети.

Алексей Панин был официально женат лишь однажды. Брак с Людмилой Григорьевой продлился чуть больше года. Жена ушла, не выдержав скандальных выходок Алексея. На актрисе Юлии Юдинцевой, которая в 2008 году родила от него дочку, Панин так и не женился, а позже забрал ребёнка у матери и теперь занимается воспитанием Нюси сам.

С Евой Тарлакян он встретился в компании общих знакомых, а уже спустя месяц познакомил свою новую девушку с дочерью. И похоже, что Ева и Нюся отлично поладили между собой. О том, что стала женой Алексея Панина, Ева рассказала в эфире программы "Звёзды сошлись".

"Мы молодожёны", — сообщила избранница актёра, уточнив, что отношения они оформили совсем недавно — 2 декабря.

Пандемия коронавируса застала Алексея Панина с дочерью в Испании. Однако недавно ему пришлось вернуться в Россию, чтобы похоронить маму, скончавшуюся в начале января.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин оказался вне себя от ярости когда увидел последний выпуск шоу "Звёзды сошлись". Тема передачи была посвящена похоронам матери актёра Татьяны Власовой.