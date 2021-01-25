Бузова расплакалась в свой день рождения

Ольга Бузова, несмотря на тяжёлый период, организовала для друзей вечеринку по случаю своего дня рождения.

Певица призналась, что готовилась к мероприятию около полугода, а активная фаза подготовки продолжалась больше месяца. Во время празднования она не смогла сдержать слёз и попросила журналистов не задавать ей вопросы личного характера.

Бузова отметила, что хотела создать праздник для тех, кто не считает её "пройденным этапом". Ранее бывший возлюбленный артистки Давид Манукян этими словами прокомментировал разрыв с ней.