Ирина Горбачёва сообщила, что в скором времени сделает операцию, поскольку искривление носовой перегородки не позволяет ей нормально дышать.

"Еще из полезных штук, которые я сейчас о себе узнаю: мой нос дышит на 40%! Я как бы об этом догадывалась… Иногда гундосила или храпела… а теперь оказывается, что нужно делать операцию по исправлению искривления "позвоночника" в носу", — пояснила артистка.