Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой

Дочь Алексея Панина Анна рассказала, что давно не общается со своей матерью актрисой Юлией Юдинцевой.

По её словам, эта женщина не проявляет никакой инициативы в общении, а отец не запрещает ей с ней общаться.