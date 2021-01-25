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Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина Анна рассказала, что давно не общается со своей матерью актрисой Юлией Юдинцевой.

По её словам, эта женщина не проявляет никакой инициативы в общении, а отец не запрещает ей с ней общаться.

"Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней", — рассказала дочь актёра.

Автор: Алексей Корнеев
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