Дочь Алексея Панина Анна рассказала, что давно не общается со своей матерью актрисой Юлией Юдинцевой.
По её словам, эта женщина не проявляет никакой инициативы в общении, а отец не запрещает ей с ней общаться.
"Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней", — рассказала дочь актёра.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.