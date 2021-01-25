Певица Ирина Шведова начала работать в такси

Ирина Шведова в возрасте 61-го года решила полностью изменить свою жизнь. Некогда популярная певица начала работать в такси из-за нехватки денег.

"Я за рулем уже давно и очень люблю дорогу. В марте 2020 года все артисты остались не у дел. Но я, как оптимист, всегда нахожу выход из любой ситуации. Мне нравится путешествовать и открывать новые места, любоваться природой. Пассажиров своих я люблю так же, как и зрителей. Был один раз, когда меня узнали", — рассказала артистка.

Уже в ноябре прошлого года Шведова вернулась на сцену и приняла участие в шоу "Суперстар! Возвращение".