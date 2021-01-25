Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.
Однако оперная певица всё-таки решила вернуться в Россию и сделала это тайно. Из Киева она вылетела в Стамбул, а затем — в Москву.
"Я приехала, а почему я не могу этого сделать? Я свободный человек, меня под замок никто не сажал", — возмутилась Максакова после публикаций в СМИ о её тайном возвращении.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.