Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Однако оперная певица всё-таки решила вернуться в Россию и сделала это тайно. Из Киева она вылетела в Стамбул, а затем — в Москву.