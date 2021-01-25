Алексей Панин оказался вне себя от ярости когда увидел последний выпуск шоу "Звёзды сошлись". Тема передачи была посвящена похоронам матери актёра Татьяны Власовой, которая умерла в начале января.
В эфире прозвучало немало сенсаций. По одной из версий, Панин не стал заниматься погребением своей матери, а поручил это дело Никите Джигурде, который в итоге ничего не сделал.
"Огромное желание плюнуть Блёданс и Салтыковой в рожу. Посмотрели НТВ "Звезды Сошлись". Не просто вранье, а дно. Вранье от первого до последнего слова. Давал интервью 40 минут. Переврали и перемонтировали все. Согласился только ради памяти Мамы, а эти гниды устроили склочную, вонючую передачу (кучу г..на). Маму хоронил я, а не Джигурда. Я не устраивал скандалов, я был всегда рядом. Нет совести, нет стыда!" — сказал Панин в Instagram.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.