Панин выступил с угрозами в адрес Блёданс и Салтыковой

Алексей Панин оказался вне себя от ярости когда увидел последний выпуск шоу "Звёзды сошлись". Тема передачи была посвящена похоронам матери актёра Татьяны Власовой, которая умерла в начале января.

В эфире прозвучало немало сенсаций. По одной из версий, Панин не стал заниматься погребением своей матери, а поручил это дело Никите Джигурде, который в итоге ничего не сделал.