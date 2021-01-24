Похудевший Максим Фадеев подаст в суд на диетолога

С недавних пор Максим Фадеев стал приверженцем здорового питания и спорта.

Недавно продюсер похудел на сто килограммов и теперь делиться с подписчиками своими секретами. Однако известный диетолог Алексей Ковальков предостерёг пользователей. По его словам, следование советам Фадеева может привести к проблемам со здоровьем.