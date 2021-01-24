С недавних пор Максим Фадеев стал приверженцем здорового питания и спорта.
Недавно продюсер похудел на сто килограммов и теперь делиться с подписчиками своими секретами. Однако известный диетолог Алексей Ковальков предостерёг пользователей. По его словам, следование советам Фадеева может привести к проблемам со здоровьем.
"Я жду от вас извинений, и чем скорее, тем лучше. Очень хочется их послушать, а если их не последует, тогда вам придется доказать все свои слова в суде", — ответил ему продюсер.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?