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Похудевший Максим Фадеев подаст в суд на диетолога

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

С недавних пор Максим Фадеев стал приверженцем здорового питания и спорта.

Недавно продюсер похудел на сто килограммов и теперь делиться с подписчиками своими секретами. Однако известный диетолог Алексей Ковальков предостерёг пользователей. По его словам, следование советам Фадеева может привести к проблемам со здоровьем.

"Я жду от вас извинений, и чем скорее, тем лучше. Очень хочется их послушать, а если их не последует, тогда вам придется доказать все свои слова в суде", — ответил ему продюсер.

Автор: Алексей Корнеев
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