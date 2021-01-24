Максим Галкин показал секретный туннель под своим "замком"

Максим Галкин живёт вместе с Аллой Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Свой дом юморист называет "замком".

Недавно артист признался, что под его особняком есть тайный туннель, который он решил показать своему сыну.