Максим Галкин живёт вместе с Аллой Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Свой дом юморист называет "замком".
Недавно артист признался, что под его особняком есть тайный туннель, который он решил показать своему сыну.
"Расшаталась пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадки. Я привлёк Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге", — написал Галкин и прикрепил фото сына в туннеле.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?