Яна Рудковская заявила, что готова пойти на унижение и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына.
Об этом продюсер написала в Instagram.
"Сходим на экспертизу ради того, чтобы эти люди понесли самые суровые наказания. Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости.
Судья должен понимать, что ребёнка оклеветали. Поэтому и психологи делали экспертизу, и сейчас нам предстоит судебно-медицинская экспертиза. Мы готовы на это пойти, чтобы у судьи не было никаких вопросов", — отметила Рудковская.
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