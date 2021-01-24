Вдова Бориса Грачевского написала послание умершему мужу

Екатерина Белоцерковская до сих пор не может поверить в то, что её мужа больше нет в живых.

Вдова худрука детского киножурнала "Ералаш" опубликовала в микроблоге трогательное и немного жуткое обращение к покойному супругу.

Женщина, которая осталась вдовой с младенцем на руках, остро переживает утрату мужа.

"Семь дней с твоих похорон. А я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель — холодная земля. Каждый раз приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя", — написала Екатерина Белоцерковская в сторис Instagram.

Потом она опубликовала снимок сына Филиппа.