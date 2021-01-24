Певица соскучилась по русской зиме.
Полина Гагарина опубликовала в своём Instagram-аккаунте, как они с дочкой резвятся в снегу.
"Принимали снежные ванны, лепили снеговика, проложили тропинки, в общем очень плотное расписание", — написала Полина под счастливыми снимками беззаботного ребячества.
После жаркого курорта мама и дочка не отказали себе в удовольствии покувыркаться в белых перинах ослепительного снега.
"Девочки, мы застряли!" — сообщила Гагарина на видео, когда с дочкой крепко увязли в глубоком снегу.
Подписчиков умилили эти семейные радости.
"Господи, какие милые и счастливые. Мама, дочка. Оставайтесь всегда такими жизнерадостными. Бесконечная любовь", — прокомментировали кадры фолловеры.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?