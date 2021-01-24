Гагарина с дочкой вывалялись в снегу после отдыха на Мальдивах

Певица соскучилась по русской зиме.

Полина Гагарина опубликовала в своём Instagram-аккаунте, как они с дочкой резвятся в снегу.

"Принимали снежные ванны, лепили снеговика, проложили тропинки, в общем очень плотное расписание", — написала Полина под счастливыми снимками беззаботного ребячества.

После жаркого курорта мама и дочка не отказали себе в удовольствии покувыркаться в белых перинах ослепительного снега.

"Девочки, мы застряли!" — сообщила Гагарина на видео, когда с дочкой крепко увязли в глубоком снегу.

Подписчиков умилили эти семейные радости.