Музыкант смачно сжевал на камеру украшение с тематического кондитерского изделия.
Рэпер, несмотря на обилие поклонниц, оказался однолюбом. Он без ума от своей девушки по имени Дилара Зинатуллина.
Моргенштерн окружает возлюбленную заботой и вниманием.
Он поспособствовал тому, что девушка набрала солидную армию подписчиков. Именно круглую цифру набранных фолловеров в TikTok Дилары Моргенштерн решил отметить с размахом, осыпав невесту дорогими подарками.
Позже Моргенштерн сделал фото со своей возлюбленной, облачившись в арабского шейха.
"Можно я буду одной из твоих жён?", — спросил Даня Милохин в комментарии под снимком.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?