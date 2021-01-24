Моргенштерн поздравил невесту с миллионом подписчиков

Музыкант смачно сжевал на камеру украшение с тематического кондитерского изделия.

Рэпер, несмотря на обилие поклонниц, оказался однолюбом. Он без ума от своей девушки по имени Дилара Зинатуллина.

Моргенштерн окружает возлюбленную заботой и вниманием.

Он поспособствовал тому, что девушка набрала солидную армию подписчиков. Именно круглую цифру набранных фолловеров в TikTok Дилары Моргенштерн решил отметить с размахом, осыпав невесту дорогими подарками.

Позже Моргенштерн сделал фото со своей возлюбленной, облачившись в арабского шейха.