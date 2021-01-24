Избранник Юлии Началовой рассказал о своём сыне

Мужчина не стал опровергать слухи о том, что он воспитывает сына умершей певицы.

Недавно СМИ растиражировали удивительную новость. Якобы у Юлии Началовой родился сын после её смерти.

Сообщалось, что отцом ребёнка, который будто бы воспользовался услугами суррогатной матери, является юрист Вячеслав Кудря.

Знакомые Началовой не верят в эти нелепые слухи.

Кудря, которого запечатлели с сыном в день рождения Началовой, прокомментировал сенсационные слухи

"Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына, сказать не могу. Юли уже больше нет", — рассказал Вячеслав журналистам программы "Ты не поверишь!" в ответ на поздравления с рождением сына.



