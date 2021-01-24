Шепелев с помощью ДНК-теста узнал, что у него 57 родственников

Ведущий решил проверить свою родословную с помощью достижения современной генетики.

Дмитрий Шепелев сильно удивился результатам ДНК-теста, который был призван определить его этническую принадлежность.

В своём Instagram Шепелев подробно разобрал, кто по национальности были его предки. Дмитрий рассказал, что в его семье часто рассказывали историю о том, что пра-пра-дед привёз из военного похода турчанку и взял её себе в жёны.

Оказалось, что 89% предков Шепелева – белорусы, русские и украинцы. На 11% ведущий эстонец и литовец.

Открытием для Дмитрия было то, что он потомок женщин с Закавказья. Есть в его крови и наследие охотников, которые приручали лошадей.

Выявленный факт, что у Шепелева 57 родственников весьма напряг ведущего.