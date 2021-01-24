Лидия Федосеева-Шукшина хочет отменить развод с Алибасовым

Народная артистка РСФСР желает воссоединиться с супругом, в жизни которого творится полная неразбериха.

Имя Алибасов не сходит со страниц прессы. Продюсер группы "На-На" то и дело попадает в какие-то немыслимые переделки.

Лидия Федосеева-Шукшина переживает за экс-супруга настолько, что решила вернуться к неугомонному возлюбленному.

Лидия Николаевна все ещё законная супруга Бари Каримовича, так как решение о разводе ещё не вступило в законную силу. Алибасова-младшего это обстоятельство крайне беспокоит, так как актриса может претендовать на половину имущества продюсера.

Сын Алибасова не одобрил решение отца продолжить общение с Федосеевой-Шукшиной и попытки Бари Каримовича отозвать апелляцию по поводу квартиры супруги в Новой Москве.