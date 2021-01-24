Талантливого актёра не стало в конце 2019 года.

Дочь знаменитого советского актёра Дарья Юрская, наконец, осуществила задуманное — на могиле выдающегося актёра появился достойный монумент

"Два год мы искали памятник, чтобы он был сделан природой. Задача практически невыполнимая, но мы нашли песчаник огромного размера. Художник сделал потрясающую надпись", — объяснила Дарья в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Дарья Юрская до сих пор не может смириться со смертью отца.

"Не бывает минуты, чтобы я о нем не вспоминала. Я считаю, что он все время со мной, и снится часто. Но мне спать не надо для этого, он во мне. Как было больно, так и есть — просто привыкаешь к этому", — выразила свои эмоции актриса.