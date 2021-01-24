Харламов и Воля предостерегали Манукяна от разрыва с Бузовой

Резиденты Comedy Club уже предвидели негативный сценарий развития отношений экс-ведущей "Дома-2" и блогера.

Ольга Бузова выплеснула свою обиду на своего экс-возлюбленного, сделав конфликт достоянием публики. Поющая ведущая обвинила бойфренда в изменах и агрессии по отношению к ней.

Фанаты Бузовой не простили Даве такое поведение, забросав шоумена гневными упрёками. Особенно рьяные поклонники Ольги предрекали Манукяну страшную кару за содеянное.

О том, что так будет, заранее знали Павел Воля и Гарик Харламов, которые расписали Даве всё, что его ждёт, если их отношения с Бузовой закончатся крахом.

"То, что вы вместе, это шикарно, но, не дай Бог, что-то пойдет не так. Во-первых, от тебя отпишутся 60 миллионов подписчиков, тебе будут писать: "Умри, сука!". А потом пойдут клипы, клипы, клипы" — говорили юмористы в одном из выпусков Comedy Club.

Интернет-пользователи шутят, что проклятия уже начинают сбываться, так как после расставания с Бузовой Дава загремел в больницу с переломом руки.