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Звезда сериала "Чики" Сергей Гилев женился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр попрощался с холостяцким статусом

Избранницей 41-летнего актёра стала журналистка Екатерина Дмитриева.

Сергей Гилёв опубликовал в Instagram снимок со свадебного торжества

"Вот у нас сегодня свадьба была быстрая…" — подписал снимок актёр.

Сергей облачился в костюм классического кроя. Дополнял образ чёрный шарф. Свадебное платье невесты было скрыто под пальто, так как молодожёны позировали на улице перед ЗАГСом.

Подписчики порадовались за новоиспечённых супругов.

"Ура! Любите друг друга долго-долго!" — выразили свои пожелания поклонники актёра.

Автор: Елена Былкина
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