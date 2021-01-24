Звезда сериала "Чики" Сергей Гилев женился

Актёр попрощался с холостяцким статусом

Избранницей 41-летнего актёра стала журналистка Екатерина Дмитриева.

Сергей Гилёв опубликовал в Instagram снимок со свадебного торжества

"Вот у нас сегодня свадьба была быстрая…" — подписал снимок актёр.

Сергей облачился в костюм классического кроя. Дополнял образ чёрный шарф. Свадебное платье невесты было скрыто под пальто, так как молодожёны позировали на улице перед ЗАГСом.

Подписчики порадовались за новоиспечённых супругов.