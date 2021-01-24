Недавно Анфиса Чехова призналась, что её беспокоит рассеянность и регулярные провалы в памяти.
Заместитель директора по медицинской части психоневрологического интерната № 7 Анна Янаева считает, что это может указывать на развитие болезни Альцгеймера.
"Для деменции она все-таки еще молодая женщина, деменция попозже начинается. После 60 лет хотя бы. Может быть ранний Альцгеймер, никто не исключает. Но опять же, чтобы исключить болезнь Альцгеймера, нужно просто сделать МРТ головного мозга", — отметила специалист.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?