У Анфисы Чеховой проявляются признаки болезни Альцегеймера

Недавно Анфиса Чехова призналась, что её беспокоит рассеянность и регулярные провалы в памяти.

Заместитель директора по медицинской части психоневрологического интерната № 7 Анна Янаева считает, что это может указывать на развитие болезни Альцгеймера.