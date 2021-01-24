Лидия Федосеева-Шукшина хочет отменить решение суда о разводе с Бари Алибасовым.
Недавно стало известно, что вся история с разводом была придумана для привлечения внимания. На самом деле пара провела вместе все новогодние праздники. Представители Федосеевой-Шукшиной подтвердили, что актриса отзывает иск из суда, а Алибасов откажется от своих претензий.
"По просьбе Лидии Николаевны и Бари Каримовича мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели", — сообщила "Комсомольской правде" адвокат артистки.
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