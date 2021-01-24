Популярный американский актёр Саша Барон Коэн, известный по фильму "Борат", навсегда покинул США.
Раньше артист проживал в Лос-Анджелесе, однако в последнее время ему не доставляли удовольствия акции протеста, стычки на улицах, расовая нетерпимость и другие пороки американского общества.
Также Коэн считает, что на последних президентских выборах действительно были факты фальсификации. В этом он верит экс-президенту Дональду Трампу.
Поэтому вместе с семьёй Коэн перебрался в Сидней.
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.