Саша Барон Коэн переехал из США

Популярный американский актёр Саша Барон Коэн, известный по фильму "Борат", навсегда покинул США.

Раньше артист проживал в Лос-Анджелесе, однако в последнее время ему не доставляли удовольствия акции протеста, стычки на улицах, расовая нетерпимость и другие пороки американского общества.

Также Коэн считает, что на последних президентских выборах действительно были факты фальсификации. В этом он верит экс-президенту Дональду Трампу.

Поэтому вместе с семьёй Коэн перебрался в Сидней.