Журналистка проводит свой отпуск, в напряжённом внимании наблюдая за всем, что происходит на Родине.

Ксения Собчак продолжает работать даже в райском уголке планеты.

"Сегодня весь день не вылезала из телефона. Смотрела прямые эфиры, видео, репортажи. Активно освещала в телеграме "Кровавая Барыня" все происходящее", — объяснила журналистка.

Собчак задаётся вопросом, будут ли митинги нарастать.

"Выложила два поразивших меня больше всего видео. ОМОНовец бьет женщину в живот за вопрос "за что вы его задержали?" и какие-то радикалы пинают каску омоновца. Лично мне неприятно смотреть на любую жестокость и насилие. С любой стороны", — написала в Instagram Ксения Анатольевна.

"Как митинги, так Ксюха на отдыхе," — заметили подписчики Собчак.