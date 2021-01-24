Ведущая брала комментарии у людей на улицах Москвы.
Татьяна Лазарева оказалась в центре гудящей толпы, заполнившей улицы столицы 23 января.
Актриса поспешила побеседовать с популярным блогером Антоном Лапенко, который тоже оказался в этот день в гуще событий.
В руках у Лазаревой был белоснежный туалетный ёршик, которого она использовала в качестве микрофона. Ёршик она направляла в лицо блогера, желая задать вопрос своему собеседнику.
— Как настроение? — поинтересовалась Лазарева у Антона Лапенко.
— Настроение хорошее. Очень весело тут, — ответил Лапенко.
— А что Вам весело-то? — спросила Татьяна.
— А я не знаю. А что за праздник тут? — задался вопросом Антон.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?