Татьяна Лазарева взяла интервью у Лапенко с ёршиком в руках

Ведущая брала комментарии у людей на улицах Москвы.

Татьяна Лазарева оказалась в центре гудящей толпы, заполнившей улицы столицы 23 января.

Актриса поспешила побеседовать с популярным блогером Антоном Лапенко, который тоже оказался в этот день в гуще событий.

В руках у Лазаревой был белоснежный туалетный ёршик, которого она использовала в качестве микрофона. Ёршик она направляла в лицо блогера, желая задать вопрос своему собеседнику.