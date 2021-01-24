Бузову заподозрили в том, что она пытается отвлечь внимание публики

Расставание поющей ведущей и блогера было настолько громким и публичным, что интернет-пользователи увидели в скандале попытку заглушить другие информационные потоки.

Множится число тех, кто не верит в искренность ссоры Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Пару подозревают в том, что таким образом они пытаются пропиариться.

Идиллия, которую влюблённые продемонстрировали на Мальдивах, якобы навела на аудиторию тоску, поэтому PR-специалисты решили добавить перчинки в отношения звёздной четы.

Нашлись и более изобретательные разоблачители, которые предположили, что Ольга Бузова и Давид Манукян пытались оттянуть часть внимания публики на себя в условиях нарастания уличных волнений.