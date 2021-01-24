Расставание поющей ведущей и блогера было настолько громким и публичным, что интернет-пользователи увидели в скандале попытку заглушить другие информационные потоки.
Множится число тех, кто не верит в искренность ссоры Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Пару подозревают в том, что таким образом они пытаются пропиариться.
Идиллия, которую влюблённые продемонстрировали на Мальдивах, якобы навела на аудиторию тоску, поэтому PR-специалисты решили добавить перчинки в отношения звёздной четы.
Нашлись и более изобретательные разоблачители, которые предположили, что Ольга Бузова и Давид Манукян пытались оттянуть часть внимания публики на себя в условиях нарастания уличных волнений.
"Ну все! Затмили все остальные новости! И чем? Забили голову людям всякой ерундой! Кто она такая? Что она сделала для всего мира или для своей страны?" — негодуют в Сети.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?