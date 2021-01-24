Объявился внебрачный сын Бориса Грачевского

Журналисты "Вечерней Москвы" отыскали 36-летнего мужчину, который убеждён, что является сыном худрука "Ералаша".

Мама человека, который уверен в родстве с Борисом Грачевским, является сотрудницей детского оздоровительного лагеря "Орлёнок".

Мужчину зовут также, как и старшего сына Бориса Юрьевича — Максим. Мужчина объяснил, что не обижается на звёздного отца за то, что тот не принимал участия в его воспитании и не помогал деньгами.

Максим благодарен отцу за то, что он дал ему жизнь и одарил хорошей генетикой.

Предполагаемый отпрыск Грачевского, который занимается ресторанным бизнесом, объяснил, что не планирует предъявлять права на наследство знаменитого папы, так как уверен, что всё должно достаться семье, в которой жил Борис Юрьевич.