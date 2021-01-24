Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.
На YouTube-канале "Чикен-Каррри" размещено видео, стилизованное под компьютерную графику нулевых годов.
В центре клипа — аквадискотека, о которой Алексей Навальный подробно рассказал в фильме о "дворце Путина".
Александр Гудков, перевоплотившийся в персонажей из Sims и GTA, зажигает в шикарных апартаментах резиденции, расположенной близ Геленджика.
"Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!", — сопровождает видео текст.
Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.