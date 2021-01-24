Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

На YouTube-канале "Чикен-Каррри" размещено видео, стилизованное под компьютерную графику нулевых годов.

В центре клипа — аквадискотека, о которой Алексей Навальный подробно рассказал в фильме о "дворце Путина".

Александр Гудков, перевоплотившийся в персонажей из Sims и GTA, зажигает в шикарных апартаментах резиденции, расположенной близ Геленджика.