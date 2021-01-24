Данную деталь подметила Ксения Собчак в своём телеграм-канале "Кровавая барыня".

Журналистка обратила внимание на то, что Алла Пугачёва перестала быть подписчицей Филиппа Киркорова, при этом Примадонна пополнила список подписчиков оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Филипп Киркоров призвал соотечественников к единству.

"В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 предлагаю всем "обнулиться”! Блогерам и другим "новичкам” предлагаю закончить играть в серьезные игры… Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один "немецкий” пациент в истории, все помнят к чему это привело", — выразил своё мнение король российской эстрады.