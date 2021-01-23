Рита Дакота поехала отдыхать на Бали, однако на тропическом острове её настигло опасное заболевание.
Певица попала в больницу после резкой боли в районе живота. Врачи сказали, что у артистки обнаружены новообразования.
"Этот час был самым долгим в моей жизни. Но и самым удивительным. Я вдруг поняла, где я свернула не туда и как это исправить. "Только бы не рак, только бы не рак", — написала Дакота в Instagram.
Позже оказалось, что у певицы две кисты нарушили работу органов пищеварения.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.