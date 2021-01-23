"Хоть бы не рак": Рита Дакота попала в больницу на Бали

Рита Дакота поехала отдыхать на Бали, однако на тропическом острове её настигло опасное заболевание.

Певица попала в больницу после резкой боли в районе живота. Врачи сказали, что у артистки обнаружены новообразования.

"Этот час был самым долгим в моей жизни. Но и самым удивительным. Я вдруг поняла, где я свернула не туда и как это исправить. "Только бы не рак, только бы не рак", — написала Дакота в Instagram.

Позже оказалось, что у певицы две кисты нарушили работу органов пищеварения.