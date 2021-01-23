Костюшкин признался, что постоянно орёт на жену

Стас Костюшкин признался, что часто орёт на жену, а затем жалеет о своём поведении.

Об этом он рассказал в передаче "Секрет на миллион".

"Недавно пришёл домой, наговорил что-то жене, а она записала разговор на телефон и сказала: "Потом покажу всем, какой ты". Я утром удалил запись. Меня иногда заносит. Я люблю покой, но когда меня начинают дергать за хвост, то все выливается. Многие говорили мне, где я нахожу такие гадости. Ещё я всё время ору. Я выплескиваю эмоции, потом сильно жалею", — отметил певец.

Более того, несколько лет назад Костюшкин даже хотел развестись с женой, но передумал.