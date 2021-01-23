Стас Костюшкин признался, что часто орёт на жену, а затем жалеет о своём поведении.
Об этом он рассказал в передаче "Секрет на миллион".
"Недавно пришёл домой, наговорил что-то жене, а она записала разговор на телефон и сказала: "Потом покажу всем, какой ты". Я утром удалил запись. Меня иногда заносит. Я люблю покой, но когда меня начинают дергать за хвост, то все выливается. Многие говорили мне, где я нахожу такие гадости. Ещё я всё время ору. Я выплескиваю эмоции, потом сильно жалею", — отметил певец.
Более того, несколько лет назад Костюшкин даже хотел развестись с женой, но передумал.
"Три года назад обсуждали условия развода. Он тогда улетел в Таиланд, сказав: "Я вернусь — будем разводиться". Но потом в отпуске он начал писать мне, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я и простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу простить все", — рассказала жена Костюшкина.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.