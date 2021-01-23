Певица презентовала премьерный клип на новую песню "Пока".
Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фрагмент своего нового клипа.
В песне поётся о любви. Композицию сопровождает видеоряд, полный нежных объятий.
Певица предвидела внимание к клипу СМИ.
"Так и вижу заголовки жёлтой прессы и комментарии моих бдительных подписчиков", — написала исполнительница в микроблоге.
Супруга Алексея Чумакова рассказала, как к ней пришла идея клипа.
"Когда мы с @ksumamaeva задумывали историю на это видео, мужчины в нём вообще не должно было быть. И вроде всё было логично, но пазл не складывался. И только в ночи я увидела картинку всю целиком и практически из постели (правда, обратно в постель) вытащила @alexkich на съёмку, за что ему отдельное спасибо!!!" — написал Юлия в своём Instagram-аккаунте.
Поклонники певицы высоко оценили её новое творческое детище.
"Чувственно, нежно, очень женственно, как всегда искренне и с любовью. Спасибо", — написали фолловеры под видео.
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