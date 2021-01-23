Певица презентовала премьерный клип на новую песню "Пока".

Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фрагмент своего нового клипа.

В песне поётся о любви. Композицию сопровождает видеоряд, полный нежных объятий.

Певица предвидела внимание к клипу СМИ.

Супруга Алексея Чумакова рассказала, как к ней пришла идея клипа.

"Когда мы с @ksumamaeva задумывали историю на это видео, мужчины в нём вообще не должно было быть. И вроде всё было логично, но пазл не складывался. И только в ночи я увидела картинку всю целиком и практически из постели (правда, обратно в постель) вытащила @alexkich на съёмку, за что ему отдельное спасибо!!!" — написал Юлия в своём Instagram-аккаунте.