Шепелева удивило, что за десять лет он превратился в домоседа

Ведущий вспомнил, чем занимался ровно десять лет назад.

Дмитрий Шепелев решил поразмышлять над тем, как за десятилетие изменились его приоритеты.

Сейчас ведущий живёт с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают сына Жанны Фриске Платона и девочку Ладу, дочь Екатерины.

"В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями", — написал 37-летний шоумен в Instagram.

С тех пор много воды утекло. Дмитрий, по его словам, ценит спокойствие и домашний уют.