Ведущий вспомнил, чем занимался ровно десять лет назад.
Дмитрий Шепелев решил поразмышлять над тем, как за десятилетие изменились его приоритеты.
Сейчас ведущий живёт с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают сына Жанны Фриске Платона и девочку Ладу, дочь Екатерины.
"В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями", — написал 37-летний шоумен в Instagram.
С тех пор много воды утекло. Дмитрий, по его словам, ценит спокойствие и домашний уют.
"В этот же день, но уже в 2021 году, я спешу поскорее закончить дела для того, чтобы с любимой и двумя детьми сесть перед экраном и насладиться дома семейным кино. В планах пока только летний отпуск на море. Прикольно! Интересно, что там в 2031-м? Опять на свидание? Или четверо детей?", — задаётся вопросом Шепелев.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.