Вдова Караченцова пожаловалась на агрессию поклонниц мужа

Людмила Поргина вспомнила, как фанатки мужа оскорбляли и унижали её.

72-летняя актриса объяснила, что жизнь со звездой экрана была для неё серьёзным испытанием.

Поклонницы Николая Караченцова не давали покоя супруге популярного артиста.

"Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: "Николай, Николай!" Со мной они не церемонились: "А ну пошла вон отсюда!" Естественно, я была им не нужна совершенно", — рассказала Людмила Андреевна в интервью с "Собеседником".

Вдова Николая Петровича объяснила, что ненависть фанаток к ней носила и физическую угрозу.