Рыжий "Иванушка" пересел на рыжую "Ниву"

Андрей Григорьев-Аполлонов похвастался чудом отечественного автопрома.

Солист группы "Иванушки International" предложил подписчикам квест. Певец обещал поощрить тех фоллловеров, которым удастся запечатлеть себя на фоне приметного автомобиля.

"Ребята! Кто не в курсе, но кто в Сочи, рассказываю — по городу катается новёхонькая Нива, и кто сфоткается на её фоне, получит небольшой презент от меня! Прикольно? Конечно! Будьте здоровы!" — написал Андрей в Instagram.

Чудо-автомобиль оранжевого цвета расписан строчками из песен "Иванушек". Жители Сочи и гости города включились в игру Андрея, желая получить от него заветные призы: стильные мобильные аксессуары или классную футболку.