Андрей Григорьев-Аполлонов похвастался чудом отечественного автопрома.
Солист группы "Иванушки International" предложил подписчикам квест. Певец обещал поощрить тех фоллловеров, которым удастся запечатлеть себя на фоне приметного автомобиля.
"Ребята! Кто не в курсе, но кто в Сочи, рассказываю — по городу катается новёхонькая Нива, и кто сфоткается на её фоне, получит небольшой презент от меня! Прикольно? Конечно! Будьте здоровы!" — написал Андрей в Instagram.
Чудо-автомобиль оранжевого цвета расписан строчками из песен "Иванушек". Жители Сочи и гости города включились в игру Андрея, желая получить от него заветные призы: стильные мобильные аксессуары или классную футболку.
"Вот это Рыжуха в татухах!" — выражают свой восторг подписчики исполнителя.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.