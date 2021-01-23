Автор новой песни Бузовой считает, что текст был пророческим

Слова премьерной песни экс-ведущей "Дома-2" очень хорошо отражают эмоции Бузовой после расставания с Манукяном.

Автор новой композиции, исполненной Ольгой Бузовой, убеждена, что случайностей в жизни не бывает.

"Каждая песня всегда находит своего артиста. Могу сказать одно, когда я написала эту песню, вся моя команда в один голос сказала, что это песня Ольги Бузовой. И, как видите, не ошиблись — она выбрала эту песню в свой репертуар", — рассказала автор песни Анастасия Ляшенко, известная под творческим псевдонимом Настя Шенк, "Пятому каналу".

Песню Ольга исполнила незадолго до скандального расставания.

"Розовые очки Бьются стеклами вовнутрь, Девочку, что любит сильно, Так легко обмануть", — есть такие слова в композиции.

Шенк объяснила, что песня будто бы предсказала расставание Ольги с Давидом.