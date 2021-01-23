Слова премьерной песни экс-ведущей "Дома-2" очень хорошо отражают эмоции Бузовой после расставания с Манукяном.
Автор новой композиции, исполненной Ольгой Бузовой, убеждена, что случайностей в жизни не бывает.
"Каждая песня всегда находит своего артиста. Могу сказать одно, когда я написала эту песню, вся моя команда в один голос сказала, что это песня Ольги Бузовой. И, как видите, не ошиблись — она выбрала эту песню в свой репертуар", — рассказала автор песни Анастасия Ляшенко, известная под творческим псевдонимом Настя Шенк, "Пятому каналу".
Песню Ольга исполнила незадолго до скандального расставания.
"Розовые очки
Бьются стеклами вовнутрь,
Девочку, что любит сильно,
Так легко обмануть", — есть такие слова в композиции.
Шенк объяснила, что песня будто бы предсказала расставание Ольги с Давидом.
"Все слова, мысли материальны. Я, когда пишу мысли, у меня есть два сценария развития событий. Когда я пишу о происходившем накануне, я вкладывают туда все эмоции, все чувства. Я написала песню и забыла. А иногда приходится осознанно входить в такое состояние. И когда я пишу такие песни, я замечаю, что такие песни происходят в жизни в точности. Не могу сказать точно по поводу Оли, это её личная жизнь, но песни и все слова материальны", — отметила Анастасия.
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