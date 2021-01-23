Звезда сериала "Лёгкая улыбка покоряет мир" вызвала гнев поклонников своим поступком.
Китайская звезда Чжэн Шуан отказалась забирать новорождённых детей, которых произвели на свет суррогатные матери, так как рассталась с бойфрендом.
Шуан состояла в отношениях с продюсером Чжан Хэном. После расставания с возлюбленным женщина посчитала, что дети от него ей не нужны, но решение было запоздалым: дети должны были появиться на свет через восемь недель.
Чжэн потребовала, чтобы суррогатные матери прервали беременность, однако на это женщины не пошли. Они выносили и родили детей — мальчика и девочку.
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