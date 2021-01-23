Китайская актриса отказалась от детей, рождённых суррогатными матерями

Звезда сериала "Лёгкая улыбка покоряет мир" вызвала гнев поклонников своим поступком.

Китайская звезда Чжэн Шуан отказалась забирать новорождённых детей, которых произвели на свет суррогатные матери, так как рассталась с бойфрендом.

Шуан состояла в отношениях с продюсером Чжан Хэном. После расставания с возлюбленным женщина посчитала, что дети от него ей не нужны, но решение было запоздалым: дети должны были появиться на свет через восемь недель.

Чжэн потребовала, чтобы суррогатные матери прервали беременность, однако на это женщины не пошли. Они выносили и родили детей — мальчика и девочку.

Так как история стала достоянием общественности, бренд Prada разорвал рекламный контракт с актрисой.