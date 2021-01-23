Давид Манукян продолжает хранить молчание и не планирует комментировать разрыв с Ольгой Бузовой.

Однако представитель блогера сообщила "Комсомольской правде", что за скандалом стоит пиар-служба певицы.

"У него каждый день репетиции. Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет", — сказала пиар-агент Манукяна.