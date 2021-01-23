Собчак поспорила с подписчиками из-за поста о корыстном героизме

Примеры журналистки о подвигах Бжордано Бруно и Юрия Гагарина показались фолловерам малоубедительными.

Ксения Собчак, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, решила порассуждать о высоких материях.

"Есть разные виды смелости. Можно отдать жизнь за людей, как Иисус Христос, или кинуться на амбразуру, и спасти товарищей от танка. Это героизм бескорыстный. А можно захотеть покорить самую высокую гору, чтобы навсегда вписать свое имя в историю. И то и то требует смелости. Но героизм этот разного свойства. Одно дело самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое — ради собственной власти, величия, или чемпионского титута", — написала светская львица в своём Instagram.

Ксения Анатольевна усмотрела корыстные мотивы в подвигах Юриия Гагарина и Нила Армстронга, которые, по её убеждению рисковали жизнью, чтобы прославить свое имя в истории.

Журналистка определила критерий, который отличает человека бескорыстного от того, который преследует свои цели.

"Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот кто жертвут собой бескорыстно, ради самой идеи, — никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь Цветов в Риме с плакатами "земля все-таки круглая!". При этом земля есть, была, и будет круглая. Но тот, кто об этом говорит, далеко не всегда Джордано Бруно….", — написала Собчак.

Данные рассуждения вызвали бурную дискуссию под постом в микроблоге Собчак.

"Ксения, больше сидите под зонтиком. Перегрелись!" — посоветовали звезде подписчики. "А Гагарин вам лично говорил, что он за себя, а не за идею и космос летал?" — поинтересовались подписчики. "Разочаровываете, а ведь вы мне так нравились", — посетовали поклонники журналистки.

Ксения Анатольевна долго отвечала на комментарии, однако в какой-то момент гул недовольных полностью подавил одинокие возражения Собчак.