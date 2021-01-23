Таноцвщицу обвинили в развале отношений Бузовой и Манукяна

Недавно Ольга Бузова публично обвинила своего возлюбленного Давида Манукяна в изменах. Певица призналась, что блогер относился к ней неуважительно, поэтому она приняла решение расстаться с ним.

Сообразительные пользователи социальных сетей сразу же догадались, что не обошлось без известного хореографа Дарьи Палей, которую слишком часто замечали в обществе Манукяна. Однако Палей участвует вместе с блогером в шоу "Танцы со звёздами", а также уже замужем и имеет ребёнка.

Однако поклонники блогера уверены, что танцовщица не просто так мелькает на фотографиях Манукяна.