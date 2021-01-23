Королёву возмутила скандальная передача о Пугачёвой

Певица призывает очистить российское телевидение от аморальных передач.

Программа "В тени Примадонны" представила Аллу Борисовну беспринципной карьеристкой, которая якобы безжалостно избавлялась от конкурентов по сцене. О Пугачёвой рассказывали её менее удачливые соратники по эстраде, имена которых сейчас уже почти забыты.

Звёзды шоу-бизнеса посчитали, что это вопиющий пример того, как можно очернить публичную личность. Этот случай стал поводом к призыву сделать отечественное телевидение чище и добрее.

Эта идея полностью совпала с мнением Наташи Королёвой, которая давно требовала прекратить "копаться в грязном белье" звёзд.