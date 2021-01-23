Певица призывает очистить российское телевидение от аморальных передач.
Программа "В тени Примадонны" представила Аллу Борисовну беспринципной карьеристкой, которая якобы безжалостно избавлялась от конкурентов по сцене. О Пугачёвой рассказывали её менее удачливые соратники по эстраде, имена которых сейчас уже почти забыты.
Звёзды шоу-бизнеса посчитали, что это вопиющий пример того, как можно очернить публичную личность. Этот случай стал поводом к призыву сделать отечественное телевидение чище и добрее.
Эта идея полностью совпала с мнением Наташи Королёвой, которая давно требовала прекратить "копаться в грязном белье" звёзд.
"Ситуация с выпуском скандальных шоу на федеральных телеканалах в последнее время выглядит просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съёмочную площадку. Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые всё время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну", — выразила свою точку зрения Королёва в интервью "ФАН".
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.