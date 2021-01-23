После нескольких лет одиночества завидный холостяк Гусейн Гасанов планирует остепениться и стать семейным человеком. Сам блогер пока не раскрывает личность своей будущей супруги. Об этом он рассказал изданию "СтарХит".

"Самое главное, что я планирую жениться в этом году. Осталось найти ту самую единственную! Но я найду, не сомневайтесь. Очень много творческих планов по созданию контента. Мне есть куда расти, нужно выходить на мировой уровень! Нужно достигать новых целей. В этом году я должен реализовать все идеи, которые есть у меня в голове", — отметил Гасанов.