Долгие годы Даня и Илья Милохины не знали своих родителей. Сейчас братья стали популярными блогерами и недавно встретились со своей матерью.

Илья Милохин поделился эмоциями от встречи с изданием "СтарХит".

"Увидеть маму впервые за 17 лет, да и не только ее… Показывали видео, снимки, людей, которые всплывают в моей голове после упоминания. Как будто я потерял память, а теперь по кусочкам вспоминаю важные моменты детства. Эмоции настолько сильные, что я даже не понял до конца, какой у них окрас.

Просто удивительно это все. Знаете, у всех нас, мне кажется, есть внутренние вопросы, ответы на них уходят глубоко в прошлое. Я старался абстрагироваться от него, это давало мне возможность двигаться вперед. Мы с мамой перекинулись несколькими сообщениями после съемок в программе, но планирую встретиться и без камер. Есть многое, что хотел бы узнать, и, вы понимаете, не все — хорошее", — рассказал блогер.