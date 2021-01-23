"Хотелось жить": Брежнева назвала причину ухода из "ВИА Гры"

Вера Брежнева пять лет выступала в одном из самых известных музыкальных коллективов — "ВИА Гра". Певица решила покинуть группу, поскольку начала сильно уставать и эмоционально выгорать.

Брежнева призналась, что после ухода из коллектива всерьёз хотела завершить карьеру певицы.