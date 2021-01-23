Вера Брежнева пять лет выступала в одном из самых известных музыкальных коллективов — "ВИА Гра". Певица решила покинуть группу, поскольку начала сильно уставать и эмоционально выгорать.
Брежнева призналась, что после ухода из коллектива всерьёз хотела завершить карьеру певицы.
"Это был конец трамплина, потому что в тот год я из "ВИА Гры" ушла. С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста: несколько месяцев провела с семьей, отвела дочь в первый класс, поехала в отпуск на месяц, но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали", — отметила артистка.
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