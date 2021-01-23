Соратник по реалити-шоу "Дом-2" уверен, что Бузовой не нужно принимать скоропалительных решений.
Весть о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна стала полной неожиданностью для поклонников звёздной пары.
Ольга сделала свои переживания достоянием общественности. В ход пошли самые запрещённые приёмы, вплоть до публикации личных переписок.
Такое поведение не одобрили знакомые Ольги Бузовой. Они посоветовали звезде быть более сдержанной в своих эмоциях.
"Чтобы мы не были пафосными и глупыми, я только совет Оле могу дать: пусть она проспится после дня рождения, который у нее тут был, и примет взвешенное решение", — объяснил Рустам Солнцев.
Экс-участник "Дома-2" убеждён, что Ольга пересмотрит своё решение и, возможно, ещё помирится с Давидом Манукяном.
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